Sosyal medya platformlarına giriş yapamayan kullanıcılar, hatanın kaynağını araştırmaya başladı. İnternette meydana gelen sorun merak konusu oldu. Peki, Sosyal medyaya ne oldu? İnternette sorun mu var? İnternet erişimi ne zaman açılacak? İşte detaylar...

İnternet ne zaman açılacak? Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından sosyal medya platformlarındaki yavaşlama dikkat çekti. Sosyal medyada platformlarının ne zaman normale döneceği merak konusu oldu. Kullanıcılar, internette meydana gelen sorunun kaynağını araştırmaya başladı. İnternet erişiminin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Sosyal medyaya ne oldu? İnternette sorun mu var? İnternet erişimi ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

SOSYAL MEDYAYA NE OLDU?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu. Edinilen bilgiye göre, ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine BTK, tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

İNTERNETTE SORUN MU VAR?

İnternetin ne zaman düzeleceği kullanıcılar tarafından araştırılmakta. BTK, tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı. Bant genişliğinin en basit tanımı kapasitedir. Bandwidth terimi, bir veri iletişim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılır. Bandwidth, veri iletişim kaynaklarındaki veri miktarının bit/saniye ya da byte/saniye cinsinden ölçülmesidir. Sosyal medyaya gelecek olan düzenlemenin dikkat çekici konusu olan bant daraltması, söz konusu sitelere açılan otoyol şeritlerinin sayısı, erişimi yavaşlatmak ya da engellemek için azaltılıyor. Normalde, 5 şeritli olan yol 1'e düşürülüyor. Kullanıcı, şerit ya da bant sayısı ciddi biçimde azaltıldığı için siteye giremiyor.