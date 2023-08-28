Sosyal medyadaki canlı yayında Okan Buruk'un oğluna hakaret eden Yaren Çakar'ın hesabı kapatıldı

Sosyal medya hesabındaki canlı yayında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un fotoğraflarına bakarak, "Çok çirkin" diyen Yaren Çakar'ın bu hareketi pahalıya patladı. Sarı kırmızılı taraftarların sert tepkileriyle karşılaşan Çakar'ın sosyal medya hesabı kapatıldı. Çakar'ın profiline girildiğinde, "Bu kanal, Twitch'in Topluluk İlkelerini veya Hizmet Koşullarının ihlali nedeniyle geçici olarak hizmet dışı" ifadelerinin yazdığı görüldü.