Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden TOKİ evlerini kendilerine ait gibi göstererek ilan veren dolandırıcılar, yakayı ele verdi. 6 şahıs gözaltına alındı.

Sosyal medyada TOKİ evleri satan dolandırıcılar yakalandı

KAYSERİ Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden TOKİ evlerini kendilerine ait gibi göstererek ilan veren dolandırıcılar, yakayı ele verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kayseri'de emlak alım satım işi yapan C.D., Y.A., K.E., R.A., F.T. ve A.C.'nin sosyal medya üzerinden satış ilanı vererek TOKİ'lerde bulunan daireleri kendilerine ait gibi gösterip, noterde imzaladıkları evrakla vatandaşlara güven vererek yaklaşık 20 kişiyi 11 milyon 500 bin TL satış yaparak dolandırdığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonla 6 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs serbest bırakılırken, C.D.,Y.A., ve K.E. de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.