Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen Dezenformasyonla Mücadele Yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. CHP ise sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Peki, Sosyal medya yasası 29. madde nedir?

Sosyal medya yasası 29. madde nedir? Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen Dezenformasyonla Mücadele Yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. CHP ise sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Peki, Sosyal medya yasası 29. madde nedir? İşte detaylar...

SOSYAL MEDYA YASASI 29. MADDE NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesine ek yapan söz konusu 29. madde de şöyle:

"MADDE 217/A

(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA DUYURDU

Bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu yasanın 29. maddesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye bir taraftan bu tür acıları yaşarken bir de sansür yasası geçirdiler. Gazeteci özgürce eleştirecektir. Hatamızı, eksiğimizi görelim. Araştırarak, soruşturarak yazması lazım. Sansür yasası AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edildi.

"ŞU DÜZENE BAKAR MISINIZ?"

29'uncu madde için yürütmeyi durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne, sonra da tümünün iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. AYM Başkanı doğrudan Saray'daki zata bakarak güçler ayrılığını anlatıyor. AYM'nin süreci dinlemesi için davet ettiği Alican Uludağ, pergoleci Fahrettin telefon ediyor 'içeri almayın' diye. Şu düzene bakar mısınız?" ifadelerini kullandı.

HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜYOR



Söz konusu 29. maddede; "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır." deniliyor.