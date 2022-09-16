Sosyal Medya Uzmanı mesleğini yapmak isteyenler Sosyal Medya Uzmanı maaşları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Sosyal Medya Uzmanı maaşları ve Sosyal Medya Uzmanı ücretleri hakkında araştırma yapanlar Sosyal Medya Uzmanı maaşları ne kadar? Güncel zamlı Sosyal Medya Uzmanı maaşları kaç TL? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, Sosyal Medya Uzmanı maaşları ne kadar?

Kariyerini Sosyal Medya Uzmanı mesleği üzerine yapmayı düşünenler Sosyal Medya Uzmanı maaşları ne kadar? Güncel zamlı Sosyal Medya Uzmanı maaşları kaç TL? diye araştırıyor. Peki, Sosyal Medya Uzmanı maaşları ne kadar? İşte detaylar haberimizde…

MAAŞ NEDİR?

Maaş; bir kişiye yaptığı işin karşılığı olarak, düzenli şekilde ödenen para. Ücret ise genel anlamıyla maaşı ve ikramiye gibi diğer ödeme çeşitlerini de kapsar. Maaş, İşveren tarafından, çoğunlukla günlük, haftalık veya aylık şekilde ödenir. Maaşın miktarı genellikle bir iş günü veya saati baz alınarak hesaplanır.

MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş hesaplaması yaparken SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisini hesaba katarak işlem yapılır.

Basit bir formüle dökmek gerekirse;

Brüt maaş = net maaş + SGK primi + damga vergisi + gelir vergisi + işsizlik primi şeklinde hesaplanabilir.

SOSYAL MEDYA UZMANI MAAŞLARI NE KADAR?

Sosyal Medya Uzmanı maaşları 5.560 ile 15.040 arasında değişkenlik gösteriyor.