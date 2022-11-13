İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından sosyal medya platformlarının yavaşladığı görüldü. Sosyal medya platformlarının eski haline ne zaman döneceği merak konusu oldu. Peki, Sosyal medya ne zaman düzelecek? Sosyal medya erişim engeli ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

Saat 16:20'de İstanbul İstiklal Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından sosyal medya platformlarındaki yavaşlama dikkat çekti. Sosyal medya platformlarının eski haline ne zaman döneceği merak konusu oldu. Peki, Sosyal medya ne zaman düzelecek? Sosyal medya erişim engeli ne zaman kalkacak? Detaylar haberimizde...

SOSYAL MEDYA NE ZAMAN DÜZELECEK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu. Edinilen bilgiye göre, ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine BTK, tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

BANT DARALTMA NEDİR?

Bant genişliğinin en basit tanımı kapasitedir. Bandwidth terimi, bir veri iletişim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılır. Bandwidth, veri iletişim kaynaklarındaki veri miktarının bit/saniye ya da byte/saniye cinsinden ölçülmesidir. Sosyal medyaya gelecek olan düzenlemenin dikkat çekici konusu olan bant daraltması, söz konusu sitelere açılan otoyol şeritlerinin sayısı, erişimi yavaşlatmak ya da engellemek için azaltılıyor. Normalde, 5 şeritli olan yol 1'e düşürülüyor. Kullanıcı, şerit ya da bant sayısı ciddi biçimde azaltıldığı için siteye giremiyor.