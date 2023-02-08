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Sosyal medya kısıtlandı mı? Sosyal medyada neler oluyor?

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Sosyal medya kısıtlandı mı ve sosyal medyada neler oluyor merak ediliyor. Twitter, Instagram ve TikTok kullanıcıları neden hesaplarına giremediğini araştırıyor. Sosyal medya neden kısıtlandı ve sosyal medya kısıtlandı mı gündeme geliyor. Peki, Sosyal medya kısıtlandı mı? Sosyal medyada neler oluyor?

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Twitter, Instagram ve TikTok kullanıcıları neden hesaplarına giremediğini araştırıyor. Sosyal medya kısıtlandı mı ve sosyal medyada neler oluyor merak ediliyor. Sosyal medya neden kısıtladığı ve sosyal medyada neler oluyor sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medya kısıtlandı mı? Sosyal medyada neler oluyor? Detaylar haberimizdedir…

Sosyal medyalarına giremeyen vatandaşlar, Twitter, Instagram ve TikTok çöktü mü merak ediyorlar. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

TikTok uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

Sosyal medya kısıtlandı mı? Sosyal medyada neler oluyor?

Twitter uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

Sosyal medya kısıtlandı mı? Sosyal medyada neler oluyor?

Instagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

Sosyal medya kısıtlandı mı? Sosyal medyada neler oluyor?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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