Sosyal medya kısıtlaması ne zaman kalkacak? İnternet erişim sorunu ne? Sosyal medya ne zaman açılacak?

Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından sosyal medya platformlarının yavaşladığı görüldü. Sosyal medya kısıtlamasının ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Peki, Sosyal medya kısıtlaması ne zaman kalkacak? Sosyal medya ne zaman açılacak? İşte detaylar...

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Saat 16:20'de İstanbul İstiklal Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından sosyal medya platformlarındaki yavaşlama dikkat çekti. Kullanıcılar, sosyal medya platformlarının ne zaman eski haline döneceği araştırılıyor. Peki, Sosyal medya kısıtlaması ne zaman kalkacak? Sosyal medya ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

SOSYAL MEDYA KISITLAMASI NE ZAMAN KALKACAK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu. Edinilen bilgiye göre, ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine BTK, tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.