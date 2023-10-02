Sosyal medya influencerları Trakya'yı geziyor

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından başlatılan 'Gezsen Trakya'yı' kampanyası kapsamında Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ı gezen sosyal medya içerik üreticileri, bölgenin güzelliklerini takipçilerine aktaracak.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından başlatılan "Gezsen Trakya'yı" kampanyası kapsamında Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ı gezen sosyal medya içerik üreticileri, bölgenin güzelliklerini takipçilerine aktaracak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve TGA tarafından Türkiye'nin destinasyonlarının tanıtımı çalışmaları kapsamındaki geziye katılan 11 sosyal medya etkileyicisi (influencer) Kırklareli ziyaretinin ardından Edirne'ye geldi.

Alipaşa Çarşısı'nda Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar tarafından müzisyenler eşliğinde karşılanan ekibe, tava ciğer ikram edildi.

Tava ciğer ve acı biberin tadına bakan içerik üreticileri, Dinar ve müzisyenlerin fotoğraf ve videolarını çekerek hesaplarında paylaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de ekibe program hakkında bilgi verdi.

İçerik üreticileri ayrıca Büyük Sinangog, Aziz Georgi Bulgar Kilisesi, Karaağaç Tren İstasyonu ve Edirne Sağlık Müzesi'ni de ziyaret ederek takipçilerine tanıttı.

Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tanıtımın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

İçerik üreticisi Adem Barış da Edirne'ye ilk kez geldiğini belirtti.

Edirne ziyaretinde ilk olarak Alipaşa Çarşısı'nı gezdiklerini ifade eden Barış, "Hemen tava ciğerin tadına baktık. Ben daha önce yememiştim. İnanılmaz lezzetliymiş." dedi.

Adem Aksoy da Kırklareli kent merkezinden etkilendiğini, Edirne'yi de ilgiyle gezeceğini dile getirdi.

İçerik üreticileri, Edirne programının ardından Tekirdağ'ı gezecek.