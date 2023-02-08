Sosyal medya çöktü mü? Twitter, Instagram, Tiktok çöktü mü, neden açılmıyor?
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En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'a bir süredir ulaşılamıyor. Bazı kullanıcılar tamamen ulaşamadığını belirtirken, bazıları ise sitenin açıldığını ancak yeni gönderilerin yüklenmediğini vurguluyor. Sosyal medyada bant daraltma uygulaması yapıldığı ve ulaşım sorununun bundan yaşandığı vurgulanıyor. Peki, Sosyal medya çöktü mü? Twitter, Instagram, Tiktok çöktü mü, neden açılmıyor?
Sosyal medya platformları Twitter ve TikTok erişim sorunuyla gündemde. Uygulamalara erişim sorunu yaşayanlar, "Twitter ve TikTok çöktü mü, neden açılmıyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Sosyal medya çöktü mü? Twitter, Instagram, Tiktok çöktü mü, neden açılmıyor? İşte detaylar haberimizde...
SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ?
Özellikle kriz anlarında halkın haber kanallarının yanı sıra hızlı haber alış verişi için kullandığı sosyal medya uygulamaları arasında bulunan Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor.
Twitter'ın yanı sıra bazı kullanıcıların ünlü video paylaşım uygulaması TikTok'a da erişimde sorunlar yaşadığı vurgulanıyor.
Global kaynaklar Twitter'da ve TikTok'ta sorun tespit etmezken, bu durum kesintinin Türkiye'ye özel olabileceğini gündeme getiriyor.