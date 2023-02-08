Sosyal medya çöktü mü? Twitter, Instagram, Tiktok çöktü mü, neden açılmıyor?

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'a bir süredir ulaşılamıyor. Bazı kullanıcılar tamamen ulaşamadığını belirtirken, bazıları ise sitenin açıldığını ancak yeni gönderilerin yüklenmediğini vurguluyor. Sosyal medyada bant daraltma uygulaması yapıldığı ve ulaşım sorununun bundan yaşandığı vurgulanıyor. Peki, Sosyal medya çöktü mü? Twitter, Instagram, Tiktok çöktü mü, neden açılmıyor?