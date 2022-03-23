Sosyal medya çöktü mü? SON DAKİKA! İnstagram, Facebook, Twiiter, Youtube neden açılmıyor?

Sosyal medya çöktü mü sorusu son saatlerde vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Türkiye genelinde internet kesintisi ya da yavaşlama yaşayan birçok kullanıcı İnstagram, Facebook, Twiiter, Youtube neden açılmıyor? sorusunu araştırmakta. İnternetinde kesinti ya da yavaşlama yaşayan vatandaşlar için internette problem, yavaşlama ve kesinti olup, olmadığı ile ne zaman düzeleceği gibi bilgiler haberimizde yer almaktadır. İşte detaylar...

SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformları Facebook, Twitter, İnstagram, Telegram ve YouTube'ta gün son saatlerde çok sayıda kesinti bildirildi.

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