Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba?

Ankara'da TUSAŞ tesisine yapılan saldırının ardından tüm sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba?

SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ?

Saldırıdan birkaç saat sonra mahkeme kararıyla yayın yasağı alırken, tüm sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor.

Resmi makamlardan ise soruna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

HATA BİLDİRİMLERİ

İnstagram

Youtube

Twitter

Tiktok

.