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Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba?

Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba?
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bugün Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda üç kişi şehit olurken, 14 kişi de yaralandı. İki teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Gelişme sonrası sosyal medya yavaşladı. Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba?

Ankara'da TUSAŞ tesisine yapılan saldırının ardından tüm sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba?

SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ?

Saldırıdan birkaç saat sonra mahkeme kararıyla yayın yasağı alırken, tüm sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor.

Resmi makamlardan ise soruna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba?

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Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba?

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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