11 Aralık Çarşambagünü itibarıyla bazı kullanıcılar sosyal medyada sorun yaşadığını bildirdi. Çeşitli sosyal mecralar ve Downdetector sitesi üzerinden yapılan bildirimlere göre Instagram'da çeşitli yavaşlama ve yüklenememe problemi yaşanıyor. Problemin neden kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor. Peki, Sosyal medya çöktü mü 11 Aralık Çarşamba?

SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ?

Zaman zaman bölgesel ya da internet altyapılarından dolayı çeşitli yavaşlamalar yaşanabiliyor. Yavaşlama ya da mesaj iletilememe sorunu yaşayanlar Wi-Fi ya da mobil veri bağlantılarını kontrol edebilirler. Konuyla ilgili tüm güncel gelişmeleri anlık olarak haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

11 Aralık Çarşamba günü Twitter ve Instagram akışında sorun yaşayanlar araştırmalarına hız verdi. Gün içerisinde Twitter ve Instagram'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar "Twitter ne zaman düzelecek" sorusunun yanıtına yoğunlaştı. İşte, sosyal medya platformları hata raporları:

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