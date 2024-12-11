Üye Girişi
Haberler
Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü

 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı

16 yaş sınırı konuşuluyordu! Sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor

 Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Tedirgin eden açıklama
Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar

Trump, Suriye konusunda niyetini açıkça söyledi

Sosyal medya çöktü mü 11 Aralık Çarşamba?

Sosyal medya çöktü mü 11 Aralık Çarşamba?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya platformu Instagram milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanıyor. 11 Aralık sosyal medya çöktü mü? sorusu da çeşitli bağlantı problemi yaşayan kullanıcılar tarafından sorgulanıyor.

11 Aralık Çarşambagünü itibarıyla bazı kullanıcılar sosyal medyada sorun yaşadığını bildirdi. Çeşitli sosyal mecralar ve Downdetector sitesi üzerinden yapılan bildirimlere göre Instagram'da çeşitli yavaşlama ve yüklenememe problemi yaşanıyor. Problemin neden kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor. Peki, Sosyal medya çöktü mü 11 Aralık Çarşamba?

SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ?

Zaman zaman bölgesel ya da internet altyapılarından dolayı çeşitli yavaşlamalar yaşanabiliyor. Yavaşlama ya da mesaj iletilememe sorunu yaşayanlar Wi-Fi ya da mobil veri bağlantılarını kontrol edebilirler. Konuyla ilgili tüm güncel gelişmeleri anlık olarak haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

11 Aralık Çarşamba günü Twitter ve Instagram akışında sorun yaşayanlar araştırmalarına hız verdi. Gün içerisinde Twitter ve Instagram'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar "Twitter ne zaman düzelecek" sorusunun yanıtına yoğunlaştı. İşte, sosyal medya platformları hata raporları:

Sosyal medya çöktü mü 11 Aralık Çarşamba?Whatsapp

Sosyal medya çöktü mü 11 Aralık Çarşamba?X

Sosyal medya çöktü mü 11 Aralık Çarşamba?Facebook Messenger

Sosyal medya çöktü mü 11 Aralık Çarşamba?Facebook

Sosyal medya çöktü mü 11 Aralık Çarşamba?Instagram

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

16 yaş sınırı konuşuluyordu! Sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor
img

Dev firma Türkiye'den çekildi! Binlerce kişinin parası iade edilecek
img

Fenerbahçe, Bilbao'ya boyun eğdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arsenal Monaco CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Monaco maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İnstagram çöktü mü SON DAKİKA! Borussia Dortmund Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Borussia Dortmund Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Manchester City CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İnstagram Whatsapp çöktü mü 11 Aralık Çarşamba? WP çöktü mü, Whatsapp'a ne oldu? Siber saldırı mı oldu? Sosyal medya, Whatsapp, İnstagram, Facebook kim saldırdı,? Instagram ne zaman düzelecek 11 Aralık Çarşamba! Whatsapp ne zaman düzelecek 11 Aralık Çarşamba?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.