Sosyal medya bu garsonun itiraflarını konuşuyor: Erkekler eşlerinin yanında benim numaramı istiyor

ABD'de bir restoran zincirinde garson olarak çalışan 24 yaşındaki Leah Fennelly, son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Evli erkeklerin eşlerinin yanında kendisine asıldığını ve numarasını istediğini ifade eden Fennelly, "Bu kadar güzel olmanın bir bedeli olmalıydı" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ikonik restoran zincirlerinden birinde garson olarak çalışan 24 yaşındaki Leah Fennelly, sosyal medyadan yaptığı itirafla dikkatleri çekti. Güzelliği nedeniyle insanların bakışlarının devamlı olarak üzerinde olduğunu belirten Fennelly, "O kadar güzelim ki erkekler eşlerinin yanında benim numaramı istiyorlar" dedi.

İŞ YERİNDE BAŞINA GELEN OLAYLARI PAYLAŞIYOR

Hukuk fakültesinden mezun olmasına rağmen avukatlık yapmayı düşünmediğini belirten Leah Fennelly, sosyal medyada sıklıkla iş yerinde başına gelen ilginç olaylardan söz ediyor.

"GÖZLERİN SÜREKLİ ÜZERİMDE OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM"

Restorana gelen erkek müşterilerin kendisine karşı yoğun bir ilgisi olduğunu belirten Fennelly, "Bu kadar güzel olmanın bir bedeli olmalıydı. Gözlerin sürekli üzerimde olduğunu hissediyorum" diye konuştu.

"NUMARAMI İSTEYENLER BİLE VAR"

Özellikle erkeklerin yanlarında bir kadın varken flört etmeye çalışmasından büyük rahatsızlık duyduğunu ifade eden Fennelly, "Eşlerinin önünde bana asılan erkekler oldu. Hatta numaramı isteyenler bile var. Bu durumdan çok rahatsız oluyorum" ifadelerini kullandı.