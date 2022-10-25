Sosyal konut projesinde büyük gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilk temel bugün atılacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel bugün atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende 17 ile canlı bağlantı yapılacak. İnşa edilecek 250 bin konuttan 5 bin 615'i için çalışmalar başlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında, 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun temeli bugün atılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamındaki ilk konutların temelinin 25 Ekim'de Ankara'nın Sincan ilçesinde yapılacak törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılacağı bildirildi.

TOPLAMDA 5 BİN 615 KONUTUN TEMELİ ATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de kamuoyuyla paylaştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin, 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacağı aktarıldı. Ayrıca, ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265 ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temelimin atılacağı açıklandı.

"BAŞVURULAR 31 EKİM'E KADAR SÜRECEK"

Açıklamada, projenin diğer detaylarına ilişkin şöyle denildi: "'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesiyle vatandaşlar; depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli konutlarında huzur içerisinde yaşayabilecek. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar 5 katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek. Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin ilk etabında yer alan 250 bin sosyal konut için 14 Eylül'de başlayan başvurular, 31 Ekim'e kadar devam edecek. E-devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim'de sona erecek. Kuralar etaplar halinde, Mart 2023'e kadar çekilmiş olacak."

Sosyal konutlara başvuru sayısının 7,5 milyonu aştığı, resmi müracaatları tamamlanan talep sayısının 4 milyon 900 bine ulaştığı kaydedildi.