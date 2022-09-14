Sosyal konut projesine başvuruda hane geliri şartı var! İşte belirlenen o rakam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi ile ilgili detayları paylaştı. Başvuruların bugün başladığını belirten Kurum, "Başvuru yapacak vatandaşlarda İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak." dedi.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını duyurduğu sosyal konut projesi için bugün başvurular başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum vatandaşların projeye yoğun ilgi gösterdiğini ve başvuru sayısının 224 bine ulaştığını açıkladı.

HANE GELİRİ ŞARTI İSTANBUL'DA 18, DİĞER İLLERDE 16 BİN TL

Sosyal konut ve arsa satışı başvurularının Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıklayan Bakan Kurum, başvuru yapmak için şartları da ayrıntılarıyla paylaştı. Kurum, "Başvuru yapacak vatandaşlarda İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak." dedi. Bakan ayrıca 18 yaşını tamamlamış gençlerin evlerinde artık misafir olduğunu belirterek ailesinin geliri ne kadar olursa olsun hane geliri kriterine takılmadıklarını duyurdu.

EVLERİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Bakan Kurum'un konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında verdiği bilgilere göre proje kapsamındaki 2+1 konutların büyüklüğü 75 ila 85 metrekare arasında değişecek. Fiyatları da 608 bin liradan başlayacak 770 bin liraya kadar çıkacak. 3+1 konutla ise 105 metrekare olacak ve fiyatları 850 bin ila 950 bin TL arası olacak.

KİRAYA VERİLEBİLECEK

Ailelerden miras kalan ev hisseleri olanların da projeye başvuruda bulunabileceklerini belirten Bakan Kurum "Sonradan TC vatandaşı olanlar da bu projeye şartları uygunsa katılabilir. Sosyal konutu satış borcu bitmeden yapılamayacak. Ancak kiraya verebilir bu daireyi" dedi. Bakan Kurum 18 yaşından büyük bir çocuk varsa aynı haneden 2 başvuru yapılabileceğini belirtti.

"İKİ ÇEŞİT ARSA VAR"

Konut amaçlı arsa satışına ilişkin bilgi veren Bakan Kurum şunları söyledi: "Vatandaşlarımız gidecekler, kendi evlerini bu arsalara yapabilecekler. İki çeşit arsamız var. İlki, 350 ila 500 metrekarelik büyüklükte olacak. Buralarda yapılacak konut büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare olacak. Vatandaşımız, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle arsasını alacak. İkincisi ise; hisseli parseller olacak. Burada da konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle, yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde insanımız arsasına kavuşacak."

ARSA VE SANAYİ İŞYERİ BAŞVURULARI 10 EKİM'DE BAŞLIYOR

Proje kapsamındaki bir diğer yatırımın ise yeni işyerleri olduğunu belirten Bakan Kurum "İlk etapta Ankara'dan Adana'ya, Erzurum'dan Diyarbakır'a, Kastamonu'dan Konya'ya 28 ilimizde toplamda; 50 ile 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni işyeri yapıyoruz. Küçük ve orta ölçekli sanayicimizin istifadesine sunuyoruz. İnşallah bu işyerleri; ülkemizin yatırımına, üretimine, sanayisine, istihdamına büyük katkı sunacak. Bu işyerlerinin de ödemeleri şu şekilde olacak. 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle sanayicimiz, genç girişimcilerimiz yeni işyerlerinden istifade edebilecek. Başvuruları bugün başlattık. Ekim ayı sonuna kadar sürecek. İnşallah ilk temellerimizi kısım kısım, Kasım-Aralık gibi atıyoruz. Yine arsa ve sanayi işyeri için başvurularımız 10 Ekim'de başlıyor, 7 Kasım'a kadar da devam edecek. İlk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitireceğiz" dedi.

2 TRİLYON LİRALIK EKONOMİK HAREKETLİLİK

Projenin yaklaşık 900 milyar liralık yatırım değerine sahip olduğunu ifade eden Bakan Kurum "Çarpan etkisiyle, 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açacağını hesaplıyoruz" diye konuştu.