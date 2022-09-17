Sosyal konut projesinde liste yenilendi, kota yükseltildi! İşte yeni liste

Geçtiğimiz hafta açıklanan sosyal konut projesinde başvurular 2 milyonu geçti. Projenin hangi illerde kaç bin tane yapılacağı ise belirlenmişti. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi. Son güncellemeyle birlikte 250 bin konut sayısı 253 bin 692'ye yükseldi. İşte tüm ayrıntılar.

Detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesi için başvuranların sayısı 2 milyon 4 bin 435 oldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, 81 ilde 250 bin konut yapılacağı açıklanmıştı. Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini duyurulmuştu. Dün gece ise TOKİ'nin internet sayfasındaki il ve ilçe listesinde güncelleme yapıldı. Buna göre toplam konut sayısı 253 bin 692'ye yükseltildi.

İşte yeni liste: