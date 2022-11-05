TOKİ Kura çekimi ne zaman? Sosyal konut projesinde kuralar ne zaman çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinde ilk kuraların çekileceği tarihi açıkladı. Milyonlarca insanın merakla beklediği sosyal konut projesinde kuralar zaman çekilecek? TOKİ kura çekimi ne zaman? Detayları haberimizde…

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Milyonlarca insanın merakla beklediği sosyal konut projesinde ilk kuraların nerede ve ne zaman çekileceğine dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan son dakika açıklaması geldi. Peki, sosyal konut projesinde kuralar zaman çekilecek? TOKİ kura çekimi ne zaman?İşte detaylar…

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamındaki "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesindeki konutların 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde çekileceğini açıkladı.

16 KASIM'A KADAR 12 İLDEKİ KURALAR TAMAMLANACAK

Bugün İstanbul'un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, burada önemli açıklamalarda bulundu. İlk kuraların 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını belirten Bakan Kurum, "Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz. Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi.

"KURALARI 2023 MART AYINDA TAMAMLAYACAĞIZ"

Bakan Kurum açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun."

TOKİ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Yoğun katılımın olduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine 8 milyon insan başvurdu, ancak bunların 5 yalnızca milyonu geçerli sayıldı.

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