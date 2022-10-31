Sosyal konut projesinde başvurular için son gün! İşte kalem kalem tüm detaylar

Geçtiğimiz ay detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan TOKİ sosyal konut projesi için başvurular için bugün son gün. Arsa ve iş yerleri başvuruları 7 Kasım'a kadar devam edecek, konut kuraları ise bu hafta çekilecek. İşte projelere dair tüm detaylar.

İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde konut başvurusu yapabilmek için bugün son gün. 8 milyona yakın insanın başvurduğu projeye, Ziraat Bankası ve Halk Bank'tan başvurulabiliyor. İş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek. 2 yılda 250 bin sosyal konut yapılması planlanırken Ziraat Bankası ve Halk Bank üzerinden yapılacak başvurularda "gerekli şartların sağlanmasına" dikkat edilmesi gerekiyor.

KONUT ÖZELLİKLERİ

Arsa ve iş yerlerinin de dahil edildiği projede konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak. Projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL olarak açıklandı. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelerin de aylık ödemesi 3 bin 187 TL olarak belirlendi.

8 MİLYONA YAKIN İNSAN BAŞVURDU

Yoğun ilgi gören sosyal konut projesi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Açıklanan son rakamlara göre konut başvurusu yapanların sayısı 8 milyona yaklaştı.

KURALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Öte yandan projeyle ilgili en merak edilen konu ise kuraların ne zaman çekileceği oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi. Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek. Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?