TOKİ sosyal konut başvuruları açıklanması ile gündeme gelmiş ve birçok kişinin dikkatini çekiyor. Dar gelirli ailelerin düşük ödemeler ile ev sahibi olabileceği proje yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki, Sosyal konut projesi İstanbul nerede?

Sosyal konut projesi İstanbul nerede? TOKİ sosyal konut başvuruları açıklanması ile gündeme gelmiş ve birçok kişinin dikkatini çekiyor. Dar gelirli ailelerin düşük ödemeler ile ev sahibi olabileceği proje yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki, Sosyal konut projesi İstanbul nerede? İşte detaylar...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ FİYATLARI VE TAKSİTLERİ

Bakan Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor'' ifadelerini kullanmış ve TOKİ konutlarının aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağının altını çizmişti. Bakan Kurum tarafından açıklanan hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacağı tahmin ediliyor.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Konu hakkında pek fazla bilgi bulunmamakta fakat 13 Eylül 2022 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak olan detaylar ile birlikte projenin detayları netlik kazanacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ sosyal konut projesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

SOSYAL KONUT PROJESİ İSTANBUL NEREDE?

Sosyal konut projesi İstanbul'da nerede yapılacağı henüz açıklanmadı.