Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları, bugün Ankara'da açıklanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum, "Bu büyük hamle; yüz milyarları aşan yatırım değeriyle yüzlerce sektörü harekete geçirecek, ekonomimizi güçlendirecek." dedi. Sonrasında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan da projenin detayları açıkladı. Peki, Sosyal Konut nedir? Sosyal Konut nedir? Sosyal Konut Projesi nedir?

Sosyal Konut nedir? Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları, bugün Ankara'da açıklanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum, "Bu büyük hamle; yüz milyarları aşan yatırım değeriyle yüzlerce sektörü harekete geçirecek, ekonomimizi güçlendirecek." dedi. Sonrasında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan da projenin detayları açıkladı. Peki, Sosyal Konut nedir? Sosyal Konut nedir? Sosyal Konut Projesi nedir? İşte detaylar...

SOSYAL KONUT NEDİR?

Sosyal konutlar, mülkün merkezi veya yerel olabilen bir devlet otoritesine ait olduğu bir konut kullanım şeklidir.

Sosyal konut, devlete, kâr amacı gütmeyen kuruluş veya genellikle uygun fiyatlı konut sağlama amacıyla ikisinin birleşimine ait olabilir ve yönetilen herhangi bir kiralık konuttur. Sosyal konut, konut eşitsizliği için potansiyel bir çare olarak da görülebilir. hâlâ kullanımda olan dünyanın en eski sosyal konut kompleksi Fuggerei ismindedir.

Kamu konutlarının ortak amacı uygun fiyatlı konut sağlamak olmasına rağmen, ayrıntılar, terminoloji, yoksulluk tanımları ve diğer tahsis kriterleri farklı bağlamlar içinde değişmektedir.

Farklı ülkelerde kamu evlerin farklı isimleri var: