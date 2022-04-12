Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımına dair detaylar araştırılıyor. En az ilkokul mezunlarının alınacağı kadrolara ek olarak ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik kadroların da açılacağı belirtilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1731 personel alımı yapacağını duyurdu ve binlerce aday nasıl başvuru yapacağını araştırmaya başladı. 2022 başvuru kılavuzunu görmek için buraya tıklayınız.

ŞARTLARI NEDİR?

Bu yerleştirme işlemlerine yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında;

a. Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

b. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MEMUR ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı için başvuru yapan adaylarda KPSS Şartı aranmayacak. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hak sahibi olup, memur olmak isteyen engelli vatandaşların, engelli kontenjanı çerçevesinde ve 657 sayılı Kanunun 53. maddesine istinaden engelliler için yapılacak olan merkezi sınavda (EKPSS) başarılı olmaları halinde bu sınav sonucuna göre ÖSYM Başkanlığınca yapılacak yerleştirme işlemlerine katılmaları ve adayların memur olarak istihdam edilmeleri mümkün olacak.

KADRO DAĞILIMI

İlkokul, Ortaokul, İlköğretim Mezunu: 770 Hizmetli alımı yapılacak.

Orta Öğretim Mezunu: Memur, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni, Hemşire, Sürekli İşçi kadrolarında 616 Personel Alımı Yapılacak.

Ön Lisans Mezunu: Çocuk Eğitimcisi, Memur, Sağlık Teknikeri, Sürekli İşçi, Tekniker, Anbar Memuru, Sürveyan kadrolarında 146 Memur Alımı Yapılacak.

Lisans Mezunu: Memur, Diyetisyen, Avukat, Sosyolog, Mühendis, Psikolog, Öğretmen, İş Ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Puantör, Sürekli İşçi kadrolarında 199 Memur Alımı Yapılacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımına başvuru yapacak adaylar tercih işlemlerini 12 Nisan – 27 Nisan 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecektir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MEMUR ALIMI ORTAK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Başvuru Ortak Koşulları:

Türk Vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak,

Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ASHB kılavuzda belirttiği Nitelik Kodlarına uygun olmak,

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