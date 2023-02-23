Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından Mersin merkezli 47 kurum ve kuruluş ile STK, bir araya gelerek ortak bir bildiri yayınladı. Kentin nüfusunun iki hafta gibi kısa bir sürede yüzde 40 arttığı ifade edilen bildiride, "Mersin, özel bir destek/statü kapsamına alınmalıdır. Merkezi bütçeden Mersin'e nüfusu ile orantılı olarak aktarılması gereken tüm kaynaklar, bu oranda artırılmalı ve acilen kullanıma açılmalıdır" çağrısında bulunuldu. Bu durumun ardından sosyal afet nedir? Sosyal afetler nelerdir? Sosyal afetler kaça ayrılır? Hangi durumlar sosyal afet kapsamına girer? İşte detaylar haberimizde...

SOSYAL AFETLER NELERDİR?

Sosyal afetler, bir veya birden fazla topluma etki eden e tamamen insan nedeniyle oluşan afet türleridir. Bu afetler, toplu göçlere veya ölümlere yol açmaktadır. Komşu ülkede devam eden iç savaşla boğuşan Suriye'deki duruma sosyal afet örneği verilebilir veya seneler önce Çernobil'de yaşanan patlama da örnek verilebilir.

Dünya genelindeki doğal afetler ele alınınca, 31 çeşit doğal afetin 28 tanesini meteorolojik afetlerin oluşturduğu görülür. Doğal afetlerin çeşitleri ve önem sıraları ülkeden ülkeye de değişmektedir.

Buna göre;

Yangınlar

savaşlar

Terör saldırıları

Göçler

Sosyal afetler sınıfına girmektedir.

AFET TÜRLERİ

Dünya genelindeki doğal afetler ele alınınca, 31 çeşit doğal afetin 28 tanesini meteorolojik afetlerin oluşturduğu görülür. Doğal afetlerin çeşitleri ve önem sıraları ülkeden ülkeye de değişmektedir. Örneğin, Akdeniz Bölgesinde doğal afetler kuraklık, seller, orman yangınları, heyelan, dolu fırtınaları, çığlar, donlardır. Ülkemizde ise en sık görülen meteorolojik karakterli doğal afetler dolu, sel, taşkın, don, orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağış, şiddetli rüzgâr, yıldırım, çığ, kar ve fırtınalardır. Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre sadece 1980'li yıllarda dünyada 700,000 kişi meteorolojik afetlerden dolayı hayatını kaybetmiştir (MMO, 1999)

DOĞAL AFETLER

Yavaş gelişen doğal afetler

şiddetli soğuklar

kuraklık

kıtlık vb.

Ani Gelişen Doğal Afetler

deprem

seller, su taşkınları

toprak kaymaları, kaya düşmeleri

çığ

fırtınalar, hortumlar

volkanlar

yangınlar vb.

İNSAN KAYNAKLI AFETLER

1. Nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar

2. Taşımacılık kazaları

3. Endüstriyel kazalar

4. Aşırı kalabalıktan meydana gelen kazalar

5. Göçmenler ve yerlerinden edilenler vb.