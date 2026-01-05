Haberler

Soruşturma başlatılan Bedri Usta, hastane odasından fotoğraf paylaştı

Bir müşterisinin sosyal medyada paylaştığı adisyona tepki gösteren paylaşımlarda bulunduktan sonra mekanlarında önce denetim gerçekleştirilen, ardından savcılık hakkında soruşturma başlatılan Bedri Usta restoranlarının sahibi Bedrettin Aydoğdu, hastane odasından serumlu fotoğrafını paylaştı.

"Bedri Usta" olarak bilinen kebapçı Bedrettin Aydoğdu, sosyal medya üzerinden restoranındaki yemek fiyatlarına tepki gösteren bir kullanıcıya verdiği yanıtla tepkilerin odağı haline geldi. "Senin takipçin az, paylaşayım da adam gör" ifadelerini kullanan Aydoğdu ile ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçmişti. söz konusu işletmeye yönelik 'haksız fiyat artışı' nedeniyle işlem başlat

BEDRİ USTA'YA BAKANLIKTAN İNCELEME

Bakanlık söz konusu işletmeye yönelik 'haksız fiyat artışı' nedeniyle işlem başlatmıştı. Bakanlığın denetimleri sonrası yeni paylaşımlarda bulunan Bedri Usta, mekanlarının tıklım tıklım olduğunu gösteren bir video paylaşarak tepkilerle alay etmişti.

ÖZÜR DİLEDİ, SAVCILIK ÖZÜR DİLEDİ

Tepkiler çığ gibi büyürken, Aydoğdu son paylaşımında özür dileyerek, "Beni eleştiren kişiyi sayfamda paylaşmamın sebebi, şeffaf olduğumu göstermekti. Ancak orada yazdığım metin, anlatmak istediğim anlamın dışına çekildi." dedi. Ancak Aydoğdu ve mekanı hakkında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

HASTANE ODASINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Ancak Bedrettin Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yine şaşırttı. Aydoğdu, hastane odasında serum takılmış fotoğrafını paylaştı.

