Sorumluluk sınavı ne zaman? Sorusu, sorumluluk sınavına girecek olan birçok öğrenci tarafından merak konusu oldu. Sınava katılacak olan öğrenciler Sorumluluk sınavı ne zaman? Ve 2022 telafi sınavı ne zaman? Sorularını merak ediyor. Peki, Sorumluluk sınavı ne zaman? 2022 telafi sınavı ne zaman? Sorumluluk sınavı tarihi! Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Sorumluluk sınavı ne zaman? Ve 2022 telafi sınavı ne zaman? Sorularını merak ediliyor ve araştırılıyor. Sınava katılacak olan çok sayıdaki öğrenci, soruların cevabını araştırıyor. Peki, Sorumluluk sınavı ne zaman? 2022 telafi sınavı ne zaman? Sorumluluk sınavı tarihi! Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?

SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Sorumluluk sınavları ile ilgili öncelikli olarak okul yönetimi ve dersin öğretmeni ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Sorumluluk sınavı tarihleri, okullar arasında değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle en sağlıklı yöntem, okul yönetimi ve dersin öğretmeni ile iletişime geçmenizdir.

SORUMLULUK SINAVI TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde gerçekleştirilen konuya ilişkin açıklama şu şekilde;

"2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla sorumluluğu bulunan öğrenciler, tüm derslerden sorumluluk sınavlarına alınabilecek. Sorumluluk sınavları, ihtiyaç hâlinde eğitim kurumu müdürlüklerince 30 Haziran'a kadar planlanabilecek."