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Soru havuzu ne demek? Soru havuzu anlamı ne?

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Soru havuzu ne demek? Soru havuzu anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Soru havuzu, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Soru havuzu ne demek? Soru havuzu anlamı ne? İşte, Soru havuzu kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Soru havuzu kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Soru havuzu anlamı ne? Soru havuzu ne demek?

SORU HAVUZU NE DEMEK?

Atıl soru havuzu: Ön bilimsel denetimveya ön düzenleme sonucunda soru havuzuna alınması uygun görülmeyen soruların basılı veya elektronik olarak toplandığı ortamdır.

Taslak soru havuzu: Soruların alan uzmanları tarafından ön bilimsel denetimi ve ön düzenlemesi yapıldıktan sonra denetmenler tarafından nihai bilimsel denetim ve/veya dil denetimi yapılması için oluşturulan soru havuzunu,

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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