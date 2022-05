Soros Çocuğu ne demek? Soros kime denir? Soros'un çocuğu ne demek?

Soros Çocuğu ne demek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ismini duyunca çok sinirlendi. Soruyu kabul etmeyen Soylu, "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaaçık bellidir" dedi. Bu sözlerin ardından Soros artığı ne demek? Soros Çocuğu ne demek? Soros kime denir? Soros çocuğu nedir? Sorosun çocuğu ne demek? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

SOROS ÇOCUĞU NE DEMEK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriyeli mültecileri konusunda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında gelen bir soruya sinirlenen Soylu, sert ifadeler kullandı. Soruyu kabul etmeyen Soylu, "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaaçık bellidir" dedi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İtibarımızı onunla bir araya getirir miyiz ya? Haysiyetsiz adam. Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir."

SOROS KİMDİR?

George Soros 12 Ağustos 1930 doğumlu, Macar ve Yahudi asıllı Amerikalı finans spekülatörü ve liberal girişimcidir. Mayıs 2020 itibarıyla net servetinin $8,3 milyar olduğu ve günümüze kadar Açık Toplum Vakıflarına $32 milyardan fazla bağışta bulunduğu hesaplandı.

Yugoslavya, Ukrayna gibi doğu Avrupa ülkelerine yaptığı yardımın tutarı, bu ülkelere Birleşmiş Milletler tarafından yapılan yardım miktarını aşmıştır. Bu yüzden kimi çevreler onu "hayırsever" olarak tanımlamaktadır. Ancak bu yardımların siyasi amaçla yapıldığını savunanlar da vardır.

1930 yılında Musevi bir ailenin çocuğu olarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de doğdu. Ülke, 1939 yılında Nazi istilasına uğradığı zaman, ailesiyle birlikte çok tehlikeli ve güç günler yaşadı. Babası, tüm aile bireyleri için sahte kimlikler düzenleyerek ve oturdukları yeri sürekli değiştirerek hayatta kalmalarını sağladı.

1947 yılında İngiltere'ye göç etti ve Oxford Üniversitesi'nde School of Economist fakültesinde ekonomi tahsili gördü. İngiltere'de hayatını kazanmak için hamallık yaparken ayağı kırılınca devlet hastanesinde tedavi gördü. Devletin fakirlere yardım etmesinin yani sosyal adaletin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrendi. Okuduğu fakültede makro ekonomiyi öğrendi. Ayrıca, kendisini çok etkileyen Karl Popper'in öğrencisi oldu ve ileride uygulayacağı "Açık Toplum" (Open Society) projesi konusunda ondan ilham aldı.

1956 yılında ABD'ye göç etti. İlk yaptığı iş, arbitraj işlemleri oldu. Yani, bir hisse senedi veya dövizi ucuz olduğu yerden alıyor ve eş anlı olarak pahalı yerde satıyordu. Kısa sürede finans dünyasında temayüz etti.

Kendi kurduğu uluslararası yatırım fonu sayesinde büyük bir servetin sahibi oldu. George Soros, Quantum Fonu Grubu'nun baş yatırım danışmanı olan Soros Fund Management LLC'nin başkanıdır. Bu fon, 28 yıllık tarihinde dünyanın en yüksek performansa sahip yatırım fonu olarak kabul edilmiştir.

New School of Social Research, Budapest University of Echonomics, Oxford Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı alan George Soros 1995'te Bologna Üniversitesi tarafından da, dünya çapında açık toplumlar yaratmak yolundaki çalışmaları sebebiyle, üniversitenin en büyük onur unvanı olan "Laurea Honoris Casua" ile ödüllendirilmiştir. Soros ayrıca Budapeşte'deki Central European University'nin (Orta Avrupa Üniversitesi) ve Moskova'daki International Science Foundation'ın (Uluslararası Bilim Vakfı) kurucusudur.

Soros, vakıfları kanalıyla Türkiye'de de 2006 yılı itibarıyla son 5 yılda 8 milyon ABD doları harcadıklarını açıkladı.

George W. Bush ile arası açık olan Soros, Bush'un kapitalist, açık ekonomilerin adını dünya üzerinde kötüye çıkardığını ve daha çok kendisi tarafından organize edilen sivil toplum kuruluşu örgütlerinin hareketini kısıtladığı beyan etti.

Soros, Açık Toplum Enstitüsünün kurucusudur. Soros'un Açık Toplum Enstitüsü nün Türkiye şubesi Eylül 2001'de kurulan Bebek'teki OSIAF (Açık Toplum Enstitüsü Yardım Vakfı)'tır.

