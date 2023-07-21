Sorgun Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı Açıldı

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Sorgun Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açıldı. Başkan Ekinci, fuarın İç Anadolu Bölgesi'nin ekonomisinde önemli bir yere sahip olacağını belirtti.

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Sorgun Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarının açılışı Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi.

Son yıllarda özellikle fuar anlamında ülke genelinde kendinden söz ettiren Sorgun Belediyesi, önemli firmalara da ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Kentin gerek tanıtımı ve gerek istihdamı için önemli bir yere sahip fuar sezonu devam ederken Sorgun Belediyesi Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı Şakir Efendi Meydanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dualar eşliğinde açılan fuarda Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ilçenin İç Anadolu Bölgesi'nin ekonomisinde vazgeçilmezlerinden olacağını söyledi.

Başkan Ekinci, "Bölgemizde birçok organizasyona öncü olduk, göreve geldiğimiz günden itibaren projelerimiz örnek alınır ve uygulanır hale geldi. Ben inanıyorum ki Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarımızda aynı ilgi ile takip ediliyor ve sayıları artacak. Sektörün öncü firmalarını alıcısıyla bir araya getirdiğimiz fuarımızın açılışını ilçe halkımızla yapmaktan dolayı çok mutluyum. Projelerimiz her zaman şehrimizin kalkınmasına yönelik olmuştur. Bu fuarımızda da çok iddialıyız. Sorgun Belediyesi Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı İç Anadolu Bölgesi'nin ekonomisinde vazgeçilmez bir lokomotif olacak. İnşaat sektörüne yön vereceğiz, hem firmalarımız için hem de alıcı vatandaşlarımız için vazgeçilmez olacağız. Tüm hemşerilerimi 21-30 Temmuz günleri arasında Şakir Efendi Meydanı'ndaki fuarımıza davet ediyorum." dedi. - YOZGAT