Sorgun Hükümet Konağı'nın inşaatı önümüzdeki yıl tamamlanacak

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, yaklaşık 2 yıl önce temeli atılan ve inşaatı süren Sorgun Hükümet Konağı'nın önümüzdeki yıl ekim ayında tamamlanacağını söyledi.

Aydın, gazetecilere, 6 bin 654 metrekare arasa üzerinde bodrum ve zemin dahil 5 katlı yapılacak bina inşaatının 500 günde tamamlanmasının planlandığını, ancak bazı olumsuzluklar nedeniyle geciktiğini söyledi.

Mevcut hükümet konağının yeterli gelmediğini ifade eden Aydın, "İhaleyi ilk alan yüklenici firma bazı ekonomik koşullar nedeniyle inşaatın yapımını bıraktı. Yeni yapılan ihale sonrası yüklenici firma çalışmalarını sürdürüyor. Bina, kaymakamlığın yanı sıra 8 kurumu da içinde barındıracak. Binanın içerisinde 170 araçlık kapalı otopark da yer almakta. İnşaatın önümüzdeki yıl ekim ayında tamamlanması durumunda ilçenin büyük bir ihtiyacının daha giderilmiş olacağını düşünüyorum." dedi.