Sorgun Belediye Başkanı: 2. Sorgun Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı'na 20 Bin Kişi Katıldı

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, düzenlenen 2. Sorgun Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı'nı 20 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Fuarın geçen yıla göre daha fazla ilgi gördüğünü belirten Ekinci, gelecek yıllarda da fuarı düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 21-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2. Sorgun Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı'nı 20 bin kişinin ziyaret ettiği söyledi.

Belediye Başkanı Ekinci, gazetecilere, bu yıl Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda düzenledikleri ve 100'den fazla firmanın katıldığı fuarın geçen yıla göre daha çok ilgi gördüğünü belirtti.

Fuarda sektörün öncü firmalarıyla alıcıları buluşturduklarını ve katılımcıların memnun kaldığını anlatan Ekinci, "20 bin kişi fuarımızı ziyaret etti. Sorgun Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı'nı daha da geliştirerek gelecek yıllarda da düzenleyeceğiz." dedi.