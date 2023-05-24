Sörf ve yelken sporlarının yeni adresi Didim

Duja Hotels'in geçen yaz Didim'de hizmet vermeye başlayan yeni oteli Duja Didim, yaz sezonuna Surf Cup organizasyonu ile merhaba dedi. Didim Yelken Kulübü iş birliği ile düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Ulusal ve uluslararası derecelere sahip sporcu ve eğitmenler tarafından verilen 4 günlük rüzgar sörfü eğitiminin ardından mini yarışa katıldılar.

Etkinlik sonunda, mavi ufuklara yelken açarak unutulmaz bir deneyim yaşayan tüm katılımcılara sertifika ve plaketleri takdim edildi.

"PROFESYONEL SPORCULARLA BULUŞMAYA DEVAM"

2004 yılından bu yana Aydın'ın Didim ilçesinde yelken ve rüzgâr sörfü sevenlere yönelik eğitim ve etkinlikler gerçekleştiren Didim Yelken Kulübü'nün Başkanı Hülya Zayan, organizasyonun ardından ilgiden çok mutlu olduklarını belirterek, Ege kıyılarındaki benzersiz yelken parkurlarından bir tanesinin de Didim olduğunu ve tüm sezon boyunca Duja Hotels iş birliği ile yelken sporu ile tanışmak isteyenler ve profesyonel sporcular ile buluşmaya devam edeceklerini açıkladı.

RAHAT BİR TATİL İMKANI

Didim'in eşsiz güzellikteki masmavi suları ve huzur verici manzarası eşliğinde, 454 konforlu odasıyla misafirlerine rahat bir tatil imkânı sunan Duja Didim, yaz boyunca yelken sporlarını deneyimlemek isteyen misafirler için eğitim ve etkinlikler düzenlemeye devam edecek.