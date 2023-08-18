"Sor" şarkı sözleri nedir? Edis- Gülşen "Sor" şarkı sözleri!
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Sor şarkısı Edis ile Gülşen tarafından seslendiriliyor. Sor şarkısı Serdar Ortaç'a ait olup Edis ile Gülşen tekrardan seslendirmiştir. Sor şarkı sözlerini merakla müzik severler tarafından araştırıyor. "Sor" şarkı sözleri nedir ve Gülşen Sor şarkı sözleri gündeme geliyor. Peki, "Sor" şarkı sözleri nedir? Edis- Gülşen "Sor" şarkı sözleri!
Edis ile Gülşen, Serdar Ortaç'ın "Sor" şarkısını tekrardan seslendirdi. Sor şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Edis- Gülşen "Sor" şarkı sözleri nedir gündeme geliyor. Sor şarkı sözleri nedir ve Sor şarkı sözleri dinleyiciler tarafından araştırılıyor. "Sor" şarkı sözleri nedir? Edis- Gülşen "Sor" şarkı sözleri! Detaylar haberimizdedir…
EDIS- GÜLŞEN "SOR" ŞARKI SÖZLERİ
Herkesi zalim, kendini alim
Hissetmen bile normal
Çünkü dışarıda senin gibiler için
Özel idman yapıyorlar
Deli huyundan ya da suyundan mıdır?
Anlamadım bu işi
Ne bu hırçınlık? ne bu kalbin can çekişi?
Oturuşu, dokunuşu, kendini savuruşu
Yüzyıllar boyu aynı
Sürmedi ilelebet, her şeye muhalefet
Olmana bir sebep var mı?
Bunu külahıma, bir de günahıma
Girip anlatacak o yürek
Belki de vardır ama
Denemen lazım
Ama sen korkaksın hiç bulaşma
Yaklaşmazsın gerçek aşklara
Demiş ki benden uzak olsun
Peki niye her gün ağlıyorsun?
Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor
Sen korkaksın hiç bulaşma
Yaklaşmazsın gerçek aşklara
Demiş ki benden uzak olsun
Peki niye her gün ağlıyorsun?
Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor (sor, sor, sor)
Herkesi zalim, kendini alim
Hissetmen bile normal
Çünkü dışarıda senin gibiler için
Özel idman yapıyorlar
Deli huyundan ya da suyundan mıdır?
Anlamadım bu işi
Ne bu hırçınlık? Ne bu kalbinin can çekişi?
Oturuşu, dokunuşu, kendini savunuşu
Yüzyıllar boyu aynı
Sürmedi ilelebet, her şeye muhalefet
Olmana bir sebep var mı?
Bunu külahıma, bir de günahıma
Girip anlatacak o yürek
Belki de vardır ama
Denemen lazım
Ama sen korkaksın hiç bulaşma
Yaklaşmazsın gerçek aşklara
Demiş ki benden uzak olsun
Peki niye her gün ağlıyorsun?
Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor
Sen korkaksın hiç bulaşma
Yaklaşmazsın gerçek aşklara
Demiş ki benden uzak olsun
Peki niye her gün ağlıyorsun?
Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor (sor, sor, sor)
Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor
Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor (sor, sor, sor)
Ama sen korkaksın hiç bulaşma
Yaklaşmazsın gerçek aşklara
Demiş ki benden uzak olsun
Peki niye her gün ağlıyorsun?
Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor
Sen korkaksın hiç bulaşma
Yaklaşmazsın gerçek aşklara
Demiş ki benden uzak olsun
Peki niye her gün ağlıyorsun?
Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor
Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor
Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor