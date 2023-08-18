Sor şarkısı Edis ile Gülşen tarafından seslendiriliyor. Sor şarkısı Serdar Ortaç'a ait olup Edis ile Gülşen tekrardan seslendirmiştir. Sor şarkı sözlerini merakla müzik severler tarafından araştırıyor. "Sor" şarkı sözleri nedir ve Gülşen Sor şarkı sözleri gündeme geliyor. Peki, "Sor" şarkı sözleri nedir? Edis- Gülşen "Sor" şarkı sözleri!

Edis ile Gülşen, Serdar Ortaç'ın "Sor" şarkısını tekrardan seslendirdi. Sor şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Edis- Gülşen "Sor" şarkı sözleri nedir gündeme geliyor. Sor şarkı sözleri nedir ve Sor şarkı sözleri dinleyiciler tarafından araştırılıyor. "Sor" şarkı sözleri nedir? Edis- Gülşen "Sor" şarkı sözleri! Detaylar haberimizdedir…

EDIS- GÜLŞEN "SOR" ŞARKI SÖZLERİ

Herkesi zalim, kendini alim

Hissetmen bile normal

Çünkü dışarıda senin gibiler için

Özel idman yapıyorlar

Deli huyundan ya da suyundan mıdır?

Anlamadım bu işi

Ne bu hırçınlık? ne bu kalbin can çekişi?

Oturuşu, dokunuşu, kendini savuruşu

Yüzyıllar boyu aynı

Sürmedi ilelebet, her şeye muhalefet

Olmana bir sebep var mı?

Bunu külahıma, bir de günahıma

Girip anlatacak o yürek

Belki de vardır ama

Denemen lazım

Ama sen korkaksın hiç bulaşma

Yaklaşmazsın gerçek aşklara

Demiş ki benden uzak olsun

Peki niye her gün ağlıyorsun?

Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor

Sen korkaksın hiç bulaşma

Yaklaşmazsın gerçek aşklara

Demiş ki benden uzak olsun

Peki niye her gün ağlıyorsun?

Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor (sor, sor, sor)

Herkesi zalim, kendini alim

Hissetmen bile normal

Çünkü dışarıda senin gibiler için

Özel idman yapıyorlar

Deli huyundan ya da suyundan mıdır?

Anlamadım bu işi

Ne bu hırçınlık? Ne bu kalbinin can çekişi?

Oturuşu, dokunuşu, kendini savunuşu

Yüzyıllar boyu aynı

Sürmedi ilelebet, her şeye muhalefet

Olmana bir sebep var mı?

Bunu külahıma, bir de günahıma

Girip anlatacak o yürek

Belki de vardır ama

Denemen lazım

Ama sen korkaksın hiç bulaşma

Yaklaşmazsın gerçek aşklara

Demiş ki benden uzak olsun

Peki niye her gün ağlıyorsun?

Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor

Sen korkaksın hiç bulaşma

Yaklaşmazsın gerçek aşklara

Demiş ki benden uzak olsun

Peki niye her gün ağlıyorsun?

Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor (sor, sor, sor)

Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor

Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor (sor, sor, sor)

Ama sen korkaksın hiç bulaşma

Yaklaşmazsın gerçek aşklara

Demiş ki benden uzak olsun

Peki niye her gün ağlıyorsun?

Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor

Sen korkaksın hiç bulaşma

Yaklaşmazsın gerçek aşklara

Demiş ki benden uzak olsun

Peki niye her gün ağlıyorsun?

Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor

Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor

Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor

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