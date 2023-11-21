Opera sanatçısı Pervin Çakar (Chakar) son dönemlerde konserleri ile ses getiriyor. Dünyanın en önemli opera salonlarında konserler veren sanatçı araştırılıyor. Peki, Soprano Pervin Chakar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte detaylar…

Dünyaca ünlü Mardinli soprano Pervin Chakar, Urfa, Van, Diyarbakır Mardin, İzmir ve Ankara'daki konserlerin ardından İstanbul'da dinleyiciyle buluştu. Konsere siyasetçi akını damga vurdu. Peki, Soprano Pervin Chakar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte detaylar…

SOPRANO PERVİN CHAKAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Opera sahnesinin öncü seslerinden biri olarak kabul edilen Pervin Chakar, 1981 yılında Mardin'de doğdu, beş kardeşin ilki olarak Diyarbakır'da dünyaya geldi. Babası öğretmen olduğu için ilkokulu Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı bir köyde tamamladı.

Chakar'ın müzik kariyeri, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde başladı. Müzik öğretmeni, Pervin Chakar'ın sesinin muazzam olduğunu söyleyerek onu teşvik etti. Bu teşvikle Chakar, Bismil Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği yarışmaya katılarak 14 yaşında birincilik elde etti.

1990'lı yıllarda Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik eğitimine başlayan Chakar, 2003 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitim Bölümü Şan Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu.

Müziğe olan tutkusunu daha da pekiştirmek adına Mezzo-Soprano Oylun Erdayı'dan özel şan dersleri aldı. Chakar, kariyerinin dönüm noktasını Ancona Opera Akademisi'ne kabul edilerek yaşadı. Ancona'da Accademia D'arte Lirica'da, Perugia'da Accademia Musicale Umbria'da William Matteuzzi, Carmen Gonzalez, Sergio Bertocchi ve Michela Sburlati gibi isimlerle çalıştı.

2007 yılında Perugia F. Morlacchi Konservatuarı'ndan üstün derece ile diploma aldı. Uluslararası arenada birçok ödül kazanan Chakar, 2011'de 28. Uluslararası Mari Caniglia Opera Yarışması'nda birinci, 2010'da 4. Milano Magda Olivero Opera Yarışması'nda ikinci, 2010'da 11. Tiran Marie Kraja Opera Festivali Yarışması'nda ikinci, 2010'da 6. Leyla Gencer Opera Yarışması'nda üçüncü oldu.

Chakar, sahne kariyerine 2005 yılında Carl Orff'un "Carmina Burana" eserinde solo soprano olarak çıkarak başladı. Ardından aynı yıl Handel'in "Deidamia" eserinde Nerea rolünde Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde yer aldı.

İlk kez 2006'da Werther Operası'nda Sophie rolüyle Milano'daki Teatro Rosetum sahnesinde performans sergileyen Chakar, uluslararası alanda ses getiren bir sanatçı haline geldi.