Dünyaca ünlü İtalyan yıldız Sophia Loren hastaneye mi kaldırıldı ve sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Sophia Loren hastaneye mi kaldırıldı, hastalığı nedir ve Sophia Loren sağlık durumu nasıl olduğu araştırılıyor. Dünyaca ünlü oyuncu Sophia Loren, evinde düşerek hastaneye kaldırıldı. Peki, ophia Loren sağlık durumu nasıl?

Sophia Loren sağlık durumu nasıl ve Sophia Loren neden hastaneye kaldırıldığı gündeme geliyor. İtalyan sinemasının dünyaca ünlü yıldızı 89 yaşındaki Sophia Loren, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Sophia Loren hastaneye mi kaldırıldı, hastalığı nedir ve Sophia Loren sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, Sophia Loren hastaneye mi kaldırıldı, hastalığı nedir? Sophia Loren sağlık durumu nasıl?

SOPHIA LOREN HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Dünyaca ünlü oyuncu Sophia Loren, evinde düşerek hastaneye kaldırıldı. Kalçasında kırık meydana gelen 89 yaşındaki yıldız, apar topar ameliyat oldu.

Uzun bir aranın ardından 2 sene önce oğlunun yönettiği The Life Ahead filmiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Setleri bırakmayı düşünmediğini söyleyen Loren, o dönem yaptığı açıklamada "Gencim ve ömrüm uzun. 16 yaşında hissediyorum" dedi. "Yeni bir filmde rol alır mıyım? Neden olmasın?" demişti.

SOPHIA LOREN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İsviçre'nin Cenevre kentindeki evinde banyoda kötü şekilde düştü ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalçasında kırıklar tespit edilen sanatçı, acilen ameliyat edildi. Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan ekibi, ameliyatın başarılı geçtiğini ve yakından takip edildiği söylendi.