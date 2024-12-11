Sopa de domate alentejana tarifi! MasterChef Sopa de domate alentejana nasıl yapılır?

Portekiz mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sopa de domate alentejana aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sopa de domate alentejana tarifi nasıl yapılır? Sopa de domate alentejana nedir? Sopa de domate alentejana nasıl yapılır, sopa de domate alentejana yapılırken nelere dikkat edilir?

SOPA DE DOMATE ALENTEJANA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Soğan 1

Yumurtalar 2

Ekmek4 dilim

Defne yaprağı 1

Patates 2

Domates 4

Sarımsak karanfil 2

Zeytinyağı 2 yemek kaşığı

Maydanoz zevkinize göre

Tuz zevkinize göre

Adım 1: Soğan ve Sarımsak karanfillerini küçük parçalar halinde kesin . Zeytinyağlı bir tavada birkaç dakika kavurduktan sonra defne yaprağını ekleyin . Kısık ateşte bırakın.

Adım 2: Domatesleri soyun (çok olgun ve iyi boyutta olanları seçin), parçalara ayırın ve tavaya ekleyin. Hazırlığı kaba tuzla tuzlayın ve tekrar ateşte bırakın.

Adım 3: Patatesleri soyun ve orta boy dilimler veya parçalar halinde kesin. Bunları tavaya yerleştirin ve sebzelerin üzerini kaplayacak kadar su ekleyin. Yaklaşık 15 dakika ağzı kapalı pişmeye bırakın.

Adım 4: Patatesler pişince yumurtaları kırın ve birer birer doğrudan tavaya dökün. Tekrar üzerini kapatıp yaklaşık 5 dakika daha pişirin.

Adım 5: Çorbayı geniş bir kasede veya derin bir tabakta, alttaki ekmek dilimlerinin üzerine dökerek servis edin.