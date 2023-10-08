Sonunda şeytanın bacağını kırdılar! RAMS Başakşehir, 3 maç sonra galip geldi
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Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Ligde üç maç sonra kazanan Başakşehir, puanını 7'ye yükseltti.
Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantep Fk'yi 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, bu sezon ligdeki 2. galibiyetini almayı başardı.
3 MAÇ SONRA KAZANDILAR
3 maç sonra kazanan ev sahibi ekip, puanını 7'ye yükseltirken, iki maçlık galibiyet serisi sona eren ve ligdeki 6. yenilgisini yaşayan Gaziantep FK 6 puanda kaldı.
ÇAĞDAŞ ATAN'IN KARNESİ
RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan yönetiminde oynadığı 5. maçta 2. galibiyetini alırken, yeni transferlerden Jerome Opoku, turuncu-lacivertli takımdaki ilk golünü kaydetmiş oldu.
Kaynak: Haberler.com / Futbol