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Sonuçlanmamış Başvuru Var ne demek? TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek?

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Sonuçlanmamış Başvuru Var ne demek? TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek?

TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında E-Devlet üzerinden alınan başvurular devam ediyor. Konut başvurusunda bulunan vatandaşlar E-Devlet üzerinden başvurular kısmına baktığında "Sonuçlanmamış Başvuru Var" ifadesini görünce Sonuçlanmamış Başvuru Var ne demek? TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek? Merak ettiler.

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TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek?TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında E-Devlet üzerinden alınan başvurular devam ediyor. Konut başvurusunda bulunan vatandaşlar E-Devlet üzerinden başvurular kısmına baktığında "Sonuçlanmamış Başvuru Var" ifadesini görünce Sonuçlanmamış Başvuru Var ne demek? TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek? Merak ettiler. İşte detaylar...

E-Devlet'te Başvurular sekmesinde yer alan Başvuru Durumu kısmındaki "Sonuçlanmamış Başvuru Var" ifadesi başvurunun onaylandığı ancak hak sahibi olup olmadığının henüz belirlenmediği anlamına gelmektedir.

Sonuçlanmamış Başvuru Var ne demek? TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek?

TOKİ kura çekiminin ardından "Sonuçlanmamış Başvuru Var" ibaresi değişecektir.

Sonuçlanmamış Başvuru Var ne demek? TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı bir canlı yayın programındaki açıklamalarına göre 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak ve 2023 mart ayında tamamen sonlanacak.

Sonuçlanmamış Başvuru Var ne demek? TOKİ sonuçlanmamış başvuru var ne demek?

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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