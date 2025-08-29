Güven Bana'nın yeni bölümünde sorulan sorular, izleyenlerde büyük bir merak ve heyecan yaratıyor. Yarışmacının vereceği yanıtı sabırsızlıkla bekleyen seyirciler, aynı zamanda sorunun doğru cevabını kendi başlarına bulmaya çalışıyor. Bilgiyi eğlenceyle harmanlayan yarışma, izleyicilere etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunuyor ve onları aktif şekilde düşünmeye teşvik ediyor. Peki, sonu "yürekli" ifadesiyle biten hangi ifade, TDK sözlüklerinde yer almaz?

SONU "YÜREKLİ" İFADESİYLE BİTEN HANGİ İFADE, TDK SÖZLÜKLERİNDE YER ALMAZ?

A: Deve yürekli

B: Tavşan yürekli

C: Aslan yürekli

D: Katır yürekli

Cevap : D

GÜVEN BANA YARIŞMASININ KURALLARI VE FORMATI

Güven Bana, geleneksel bilgi yarışmalarının ötesine geçerek güven ve stratejiyi temel alan özgün bir formatla ekranlara geliyor. Yarışmanın temel yapısı şu şekilde: Daha önce birbirini hiç tanımamış iki yarışmacı, stüdyoda bir araya gelerek 1 milyon TL'lik büyük ödül için yarışıyor. Yarışmacılar, doğru bilgi sorularını yanıtladıkça ödül havuzu büyüyor. Verilen her doğru cevap, kasadaki miktarı artırıyor.

GÜVEN VE STRATEJİ DENGESİ

Yarışmanın en önemli unsuru güvene dayanıyor. Belirli anlarda yarışmacılar, önlerindeki butona basarak yarışmadan çekilip o ana kadar biriken ödülü tek başına alabiliyor. Ancak bu durumda diğer yarışmacı hiçbir ödül alamadan yarışmadan elenmiş oluyor. Bu karar anları, programın en heyecanlı bölümlerini oluşturuyor.

DUYGUSAL YOĞUNLUK VE İZLEYİCİ ETKİSİ

Yarışmacıların birlikte karar vererek devam etmeleri ya da birbirlerine güvenmek yerine bireysel çıkarlarını seçmeleri, programın stratejik ve psikolojik boyutunu oluşturuyor. Ayrıca yarışmacıların ailelerinin stüdyoda bulunması ve verdikleri tepkiler, yarışmanın duygusal yönünü derinleştiriyor. Yarışma, sadece bilgiye değil, aynı zamanda karşılıklı güvene ve stratejik düşünceye dayalı bir mücadele sunuyor.