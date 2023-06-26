Sonsuza Dek Nedime, başrolünde Yusuf Çim ve Aslı Bekiroğlu'nun yer aldığı romantik komedi filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Sonsuza Dek Nedimefilminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Sonsuza Dek Nedime oyuncuları kimler, konusu ne? Sonsuza Dek Nedime oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde..

SONSUZA DEK NEDİME OYUNCU KADROSU!

Aslı Bekiroğlu

Yusuf Çim

Ahmet Kayakesen

Gözde Kaya

Derya Şensoy

Tuğçe Kumral

SONSUZA DEK NEDİME KONUSU NE?

Cemre 30'lu yaşların başlarında oldukça enerjik, güler yüzlü ve çok başarılı bir düğün planlayıcısıdır. 5 yıldır birlikte olduğu borsacı sevgilisi Mete ile evleneceği günü iple çekerken, Mete tarafından en yakın arkadaşının düğününde terk edilir. Aşka ve dünyaya küsen Cemre'ye en yakın arkadaşları Sinem, Melis ve Leyla destek olur ve kadın dayanışmasının altını çizerek Cemre için yeni planlar yeni yollar belirler.