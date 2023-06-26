Sonsuza Dek Nedime nerede, ne zaman çekildi? Sonsuza Dek Nedime çiftlik evi nerede çekildi? Sonsuza Dek Nedime kaç yılında çıktı?
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Başrolünde Aslı Bekiroğlu ve Yusuf Çim'in yer aldığı Sonsuza Dek Nedime filminin çekildiği yer ve zaman bilgileri merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken film hakkında detaylar haberimizde.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sonsuza Dek Nedime filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Sonsuza Dek Nedime filminin kaç yılında çekildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Sonsuza Dek Nedime nerede, ne zaman çekildi? Sonsuza Dek Nedime çiftlik evi nerede çekildi? Sonsuza Dek Nedime kaç yılında çıktı? Detaylar haberimizde...
SONSUZA DEK NEDİME OYUNCU KADROSU!
Aslı Bekiroğlu
Yusuf Çim
Ahmet Kayakesen
Gözde Kaya
Derya Şensoy
Tuğçe Kumral