Sonsuza Dek Nedime nerede, ne zaman çekildi? Sonsuza Dek Nedime çiftlik evi nerede çekildi? Sonsuza Dek Nedime kaç yılında çıktı?

Başrolünde Aslı Bekiroğlu ve Yusuf Çim'in yer aldığı Sonsuza Dek Nedime filminin çekildiği yer ve zaman bilgileri merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken film hakkında detaylar haberimizde.