Sonsuz Aşk nerede çekildi? Sonsuz Aşk oyuncuları kim, konusu nedir? Sonsuz Aşk ne zaman çekildi, başrol oyuncuları kim?

Sonsuz Aşk nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sonsuz Aşk, 24 Mart 2017 tarihinde vizyona giren Türk yapımı romantik filmdir. Sonsuz Aşk oyuncuları kim, konusu nedir? Sonsuz Aşk ne zaman çekildi, başrol oyuncuları kim? İşte detaylar haberimizde...

SONSUZ AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?

Dram, komedi ve romantik türdeki Sonsuz Aşk'ın başrollerinde Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım yer alıyor. Fahriye Evce ve Murat Yıldırım'ın başrollerinde yer aldığı Sonsuz Aşk filmi Cunda Adası'nda çekildi.

SONSUZ AŞK KONUSU

Zeynep, küçük şeylerle mutlu olan, kardeşi ile kurduğu küçük düzeninde yaşayan bir kadındır. Can ise genç yaşta profesör olan işine bağlı bir cerrahtır. Hiçbir ortak yönleri yokmuş gibi görünen Can ve Zeynep aniden ve beklenmedik bir şekilde birbirlerinin hayatlarına girdiklerinde, sonsuz bir aşkın içine düşeceklerdir fakat bu aşk beraberinde aşılması çok zor engelleri getirmektedir...

SONSUZ AŞK OYUNCULARI