Sonsuz Aşk nerede çekildi? Sonsuz Aşk oyuncuları kim, konusu nedir? Sonsuz Aşk ne zaman çekildi, başrol oyuncuları kim?
Başrollerinde Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın oynadığı Sonsuz Aşk filminin nerede çekildiği merak konusu oldu. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın, senaristliğini Deniz Akçay Katıksız'ın üstlendiği Sonsuz Aşk filmi araştırılıyor. Peki, Sonsuz Aşk oyuncuları kim, konusu nedir? Sonsuz Aşk ne zaman çekildi, başrol oyuncuları kim?
Sonsuz Aşk nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sonsuz Aşk, 24 Mart 2017 tarihinde vizyona giren Türk yapımı romantik filmdir. Sonsuz Aşk oyuncuları kim, konusu nedir? Sonsuz Aşk ne zaman çekildi, başrol oyuncuları kim? İşte detaylar haberimizde...
Dram, komedi ve romantik türdeki Sonsuz Aşk'ın başrollerinde Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım yer alıyor. Fahriye Evce ve Murat Yıldırım'ın başrollerinde yer aldığı Sonsuz Aşk filmi Cunda Adası'nda çekildi.
Zeynep, küçük şeylerle mutlu olan, kardeşi ile kurduğu küçük düzeninde yaşayan bir kadındır. Can ise genç yaşta profesör olan işine bağlı bir cerrahtır. Hiçbir ortak yönleri yokmuş gibi görünen Can ve Zeynep aniden ve beklenmedik bir şekilde birbirlerinin hayatlarına girdiklerinde, sonsuz bir aşkın içine düşeceklerdir fakat bu aşk beraberinde aşılması çok zor engelleri getirmektedir...
- Fahriye Evcen - Zeynep
- Murat Yıldırım - Can
- Fatih Al - Tufan
- Filiz Ahmet - Bade
- Didem İnselel - Gülgün
- Ege Aydan - Hamdi
- Zeynep Özder - Berrin
- Nazlı Pınar Kaya - Elif
- Fatih Doğan - Can'ın şoförü
- Derya Bilginer - Selma, Can'ın asistanı
- Ercan Ertan - Uzman doktor
- Engin Arda - Uzman doktor
- Ayla Akay - Meltem
- Yurtşen Fidan - Güler Teyze