2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlendi. Heyecanla takip edilen turnuvanın kazananı Arjantin oldu. Coşkuyla devam eden kutlamaların ardından futbolseverler Sonraki Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak? 2026 Dünya Kupası maçı nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası hangi ülkede olacak? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

Futbolseverlerin heyecanla ve sıkı sıkıya takip ettiği Dünya Kupası'na 2022 senesinde Katar ev sahibi oldu. Katar'ın ev sahipliği yaptığı heyecanlı serüvenin kazananı ise Arjantin oldu. Şimdi ise bir sonraki Dünya Kupası'nın nerede ve ne zaman oynanacağı merak ediliyor. İşte tüm merak edilenler...

SONRAKİ DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası, FIFA tarafından Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan 23. Dünya Kupası organizasyonudur. Turnuvanın ev sahibi ülkeleri ABD, Kanada ve Meksika olmuştur.

FIFA tarafından belirlenen yeni kriterlere göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan itibaren artık bu turnuvada 32 takım yerine 48 takım mücadele edecektir. Böylelikle bu organizasyon, 48 takımın mücadele edeceği ilk Dünya Kupası olacaktır.