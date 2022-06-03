Sönmez Yıkılmaz kimdir, öldü mü, neden öldü? Sönmez Yıkılmaz'ın hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti? - Haberler

Yeşilçam'ın Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında vefat etti. Vefatının ardından, Sönmez Yıkılmaz kimdir, öldü mü, neden öldü? Sönmez Yıkılmaz'ın hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti? merak edildi. Peki, Sönmez Yıkılmaz hastalandı mı? Sönmez Yıkılmaz neden vefat etti, neden öldü? Sönmez Yıkılmaz kaç yaşında öldü? Sönmez Yıkılmaz'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

SÖNMEZ YIKILMAZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Yeşilçam'da ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve sonrasında da başrole kadar yükselen Türk Sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında vefat etti. Yıkılmaz, yarın Teşvikiye Camisinde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

SÖNMEZ YIKILMAZ KİMDİR?

Sönmez Yıkılmaz (d. 12 Aralık 1940, Rize - ö. 2 Haziran 2022, İstanbul), Türk karakter sinema oyuncusu ve yapımcı.

Yıkılmaz, 12 Aralık 1940'ta Rize'de doğdu. 1965'te başladığı oyunculuk kariyerini 2009 yılına kadar sürdürdü. Yeşilçam'da aksiyon ve macera türünde kavgalı filmlerde sıklıkla yer aldı. Kamera arkasından geldiği sinemada yan rollerden, başrole ve yapımcılığa kadar görev almadığı pozisyon nerdeyse kalmamıştır.

Kurucusu olduğu "Anzer Film" adlı prodüksiyon firmasıyla Arzuhalci, Gecelerden Sor Beni, Kırmızı Çizmeli, 'Dağlı ve Yıllardan Sonra adlı 5 filme imza attı.

Rol aldığı filmler:

1987 : Muhsin Bey : Film : Evet : Rambo

1973 : Savulun Battal Gazi Geliyor : Film : Evet : Boğa Anton

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