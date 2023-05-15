Soner Sarıkabadayı - Seviyo muyuz sözleri! Seviye muyuz şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Soner Sarıkabadayı'nın yeni şarkısı Seviyo muyuz, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Soner Sarıkabadayı - Seviyo muyuz şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Soner Sarıkabadayı - Seviyo muyuz? şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya aittir.
SEVİYO MUYUZ? ŞARKI SÖZLERİ
Biliyo muyuz ki değerini
Siliyo muyuz kısa süreli
Diliyo muyuz burada seni orada beni
Dönüyo muyuz konuya geri
Seviyo muyuz acıyan yeri
Kırıyo muyuz arada seni arada beni
***
Sonsuza kadar bitirdiğin
Kalbine yitirdiğin
Ne hale getirdiğin
***
Yüreğime onun adını dilime acı tadını yaz onu dinleme
Sıcak bir yaz günü şu Ege'de bile yok böyle serinleme
Sen unut acılarını duygularını bana unutulur deme
İnanırım her şeye gözümün içine bakıp öyle gülümseme