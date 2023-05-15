Soner Sarıkabadayı - Seviyo muyuz sözleri! Seviye muyuz şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Soner Sarıkabadayı'nın yeni şarkısı Seviyo muyuz, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Soner Sarıkabadayı - Seviyo muyuz şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Soner Sarıkabadayı - Seviyo muyuz? şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya aittir.

SEVİYO MUYUZ? ŞARKI SÖZLERİ

Biliyo muyuz ki değerini

Siliyo muyuz kısa süreli

Diliyo muyuz burada seni orada beni

Dönüyo muyuz konuya geri

Seviyo muyuz acıyan yeri

Kırıyo muyuz arada seni arada beni

***

Sonsuza kadar bitirdiğin

Kalbine yitirdiğin

Ne hale getirdiğin

***

Yüreğime onun adını dilime acı tadını yaz onu dinleme

Sıcak bir yaz günü şu Ege'de bile yok böyle serinleme

Sen unut acılarını duygularını bana unutulur deme

İnanırım her şeye gözümün içine bakıp öyle gülümseme