Soner Sarıkabadayı - Kendileri sözleri! 'Kendileri' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Soner Sarıkabadayı'nın yeni şarkısı Kendileri geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 20 bin beğeniyi geçen şarkı Youtube müzik trendler listesinde yerini aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Soner Sarıkabadayı - Kendileri şarkı sözleri nelerdir? Soner Sarıkabadayı - Kendileri şarkısının sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Soner Sarıkabadayı - Kendileri şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya aittir.
SONER SARIKABADAYI - KENDİLERİ ŞARKI SÖZLERİ
Daha iyi mi buradan aramız
Epey bir mesafeli
Dile kolaylı, olaylı, hadiseli
Günleri geçti geçeli
Duymadım okunmaz esameni
***
Şu Dünya bile dönüyor sen
İnat ettin dönmüyorsun
Kül olmuşsun uçuyorsun
Ama hala sönmüyorsun
***
Beni haketmediğine şüphe yok
Bir özür dilemeye niyetin de mi yok
O harcadığın zamandan
Ömrüm olur kendileri
***
Beni haketmediğine şüphe yok
Bir özür dilemeye niyetin de mi yok
O harcadığın zamandan
Ömrüm olur kendileri
***
Daha iyi mi buradan aramız
Epey bir mesafeli
Dile kolaylı, olaylı, hadiseli
Günleri geçti geçeli
Duymadım okunmaz esameni
***
Şu Dünya bile dönüyor sen
İnat ettin dönmüyorsun
Kül olmuşsun uçuyorsun
Ama hala sönmüyorsun
***
Beni haketmediğine şüphe yok
Bir özür dilemeye niyetin de mi yok
O harcadığın zamandan
Ömrüm olur kendileri
***
Beni haketmediğine şüphe yok
Bir özür dilemeye niyetin de mi yok
O harcadığın zamandan
Ömrüm olur kendileri