Soner Sarıkabadayı - Kendileri sözleri! 'Kendileri' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Soner Sarıkabadayı'nın yeni şarkısı Kendileri geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 20 bin beğeniyi geçen şarkı Youtube müzik trendler listesinde yerini aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Soner Sarıkabadayı - Kendileri şarkı sözleri nelerdir? Soner Sarıkabadayı - Kendileri şarkısının sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Soner Sarıkabadayı - Kendileri şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya aittir.

SONER SARIKABADAYI - KENDİLERİ ŞARKI SÖZLERİ

Daha iyi mi buradan aramız

Epey bir mesafeli

Dile kolaylı, olaylı, hadiseli

Günleri geçti geçeli

Duymadım okunmaz esameni

***

Şu Dünya bile dönüyor sen

İnat ettin dönmüyorsun

Kül olmuşsun uçuyorsun

Ama hala sönmüyorsun

***

Beni haketmediğine şüphe yok

Bir özür dilemeye niyetin de mi yok

O harcadığın zamandan

Ömrüm olur kendileri

***

Beni haketmediğine şüphe yok

Bir özür dilemeye niyetin de mi yok

O harcadığın zamandan

Ömrüm olur kendileri

***

Daha iyi mi buradan aramız

Epey bir mesafeli

Dile kolaylı, olaylı, hadiseli

Günleri geçti geçeli

Duymadım okunmaz esameni

***

Şu Dünya bile dönüyor sen

İnat ettin dönmüyorsun

Kül olmuşsun uçuyorsun

Ama hala sönmüyorsun

***

Beni haketmediğine şüphe yok

Bir özür dilemeye niyetin de mi yok

O harcadığın zamandan

Ömrüm olur kendileri

***

Beni haketmediğine şüphe yok

Bir özür dilemeye niyetin de mi yok

O harcadığın zamandan

Ömrüm olur kendileri