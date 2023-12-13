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Soner Kesgin kimdir? MasterChef Şef Soner Kesgin kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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MasterChef 13 Aralık 2023 konuk şefi Soner Kesgin oldu. İzleyiciler Soner Kesgin kimdir, hayatı ve biyografisi nedir merak etti. Peki, Soner Kesgin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, mesleği nedir, imza yemeği nedir? Soner Kesgin ile ilgili bilgiler yazımızda...

Masterchef izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında Soner Kesgin geliyor. Peki, Soner Kesgin kimdir? MasterChef Mehmet Usta kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

SONER KESGİN KİMDİR?

Kendini çok sakin bir şef olarak tanımlayan Soner Kesgin, bu özelliğini iyi takip yeteneği ile ilişkilendiriyor. "Kimi ne kadar, nasıl çalıştıracağımı iyi analiz ederim." diyen Kesgin, ekipteki yetkinliğin ve gelişimin önemine vurgu yaparak, "Bu sayede mutfaktaki yükümü de üzerimden atmaya çalışırım." diye ekliyor. Güven esaslı, takip odaklı bu işleyişte mutfağın başarı sırlarını paylaşarak sözlerini sürdüren Soner Şef, "Herkesten önce geleceksiniz. İşinizin başında olacaksınız. İnsanlara güvenebilirsiniz ama kontrol çok önemli. Sürekli kontrol ettiğinizde operasyonun başarısı da sürekli oluyor. Bir de kimseye kaldıracağından fazla yük vermemek lazım. Eğitim de şart tabii." diyor. Ukiyo Restaurant'ın Mutfak Şefi Mert Karakuş'un gelişimini örnek göstererek, aşçılığın her geçen gün şekil değiştirdiğini söyleyen Kesgin, "O yüzden genç ve motive bir ekiple çalışmak çok önemli. Bir de insanlara güzellikle yaptıramadığını zorla yaptıramazsınız." diyor.

Kaynak: hotelrestaurantmagazine

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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