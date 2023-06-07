Soner Halisdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Soner Halisdemir'in hayatı ve biyografisi!

Soner Halisdemir'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Soner Halisdemir kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, kardeşi kimdir? Soner Halisdemir ve Ömer Halisdemir kardeş mi? Soner Halisdemir ile ilgili bilgiler yazımızda...