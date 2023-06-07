Soner Halisdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Soner Halisdemir'in hayatı ve biyografisi!
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Soner Halisdemir'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Soner Halisdemir kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, kardeşi kimdir? Soner Halisdemir ve Ömer Halisdemir kardeş mi? Soner Halisdemir ile ilgili bilgiler yazımızda...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Soner Halisdemir geliyor. Peki, Soner Halisdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Soner Halisdemir'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
SONER HALİSDEMİR KİMDİR?
Soner Halisdemir, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşidir. Soner Halisdemir, Vatan Yıldızları vakfının kurucu başkanıdır.
Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Soner Halisdemir'in Twitter'da 9800 takipçisi bulunmaktadır.