SONDAKİKA! Galatasaray Barcelona ilk 11'ler açıklandı mı? GS Barca kadrosu belli oldu mu? Yedekte kimler var? Gomis ilk 11'de mi?
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Heyecanla beklenen Galatasaray Barcelona maçı öncesi sporseverler Galatasaray Barcelona ilk 11'lerini merak etti. Maç kadrosu detaylı araştırılırken yedeklerde kimler var ilk 11'lerde kimler var araştırıldı. Peki, GS Barca kadrosu belli oldu mu? SONDAKİKA! Galatasaray Barcelona ilk 11'ler açıklandı mı?
İlk karşılaşması 0-0 sona eren Galatasaray Barcelona maçının rövanşı merakla bekleniyor. Maç hakkında tüm detaylar araştırılırken sporseverler Galatasaray Barcelona ilk 11'ler açıklandı mı, merak etti. Peki, Yedektekimler var? Gomis ilk 11'de mi?GS Barca kadrosu belli oldu mu? İşte, detaylar…
İlk 11'ler henüz açıklanmadı.
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Babel, Feghouli, Mohamed.
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang.
Galatasaray Barcelona maçı EXXEN spor üyeliği ile izlenmektedir.
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022