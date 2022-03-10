SONDAKİKA Barcelona Galatasaray ilk 11'ler belli oldu! GOMİS oynuyor mu? Kaleci kim?
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Galatasaray UEFA AVrupa Ligi'ndE Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi mücadele hakkında detaylar merak edilirken iki takımın da kadroları merak konusu oldu. Peki, Barcelona Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu? GOMİS oynuyor mu? İşte, kadrolar…
Sporseverler heyecanla Barcelona Galatasaray maçını bekliyor. Büyük maç öncesi tüm detaylar merak konusu olurken muhtemel 11'ler merak edildi. Peki, Barcelona Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu? GOMİS oynuyor mu?
Barcelona - Galatasaray maçı bugün 10 Mart Perşembe 2022 saat 23:00'da başlayacaktır.
Barcelona - Galatasaray maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Barcelona - Galatasaray maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ertem Şener anlatacak.
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Barcelona : Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric Garcia, Nico, Grankie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Memphis
Galatasaray : Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Kerem, Babel, Mohammed
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022