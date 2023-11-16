Adana'nın Kozan ilçesinde Bekirce Göleti'nde her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde ortaya çıkan endemik bitki nilüfer çiçeği görsel bir şölen sunuyor. Nilüfer çiçekleri eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sonbaharda açan nilüfer çiçekleri görsel şölen sunuyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Bekirce Göletin'de her yıl ilkbahar ve son bahar dönemlerinde ortaya çıkan endemik bitki nilüfer çiçeği görsel bir şölen sunuyor.

Kozan'da Alapınar Mahallesi'nde doğal kaynak suyunun bulunduğu Bekirce Gölü'nde yetişen nilüfer çiçekleri eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölgede 2 gölette, ilkbahar ve sonbahar mevsiminde geniş yaprakları sarı rengiyle gelen ziyaretçileri mest ediyor.

Mahalle Muhtarı Salim Açıkgöz, "Mahallemizde bulunan Bekirce Göleti nilüfer çiçekleri çok güzel. Çiçeklerin korunması istiyoruz. Burada yerel yönetimler buranın mesire alanı olması için çok destek oldular ama güvenlik ve bekçi sağlayamadığımız için mahalle olarak biz istemedik. Burası doğa harikası bir yer. Her yıl ilkbahar ve sonbaharda Nilüfer çiçekleri gölü kaplıyor ve görsel bir şölen sunuyor. Bu mevsimde açmaya başlar ve 20 gün boyunca gölde muhteşem bir görsel oluşur. Bizim ricamız bu nilüferlerin koparılmaması ve koruma altına alınması" dedi.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez, nilüfer çiçeklerinin görsel bir güzelliği olduğunu ve endemik bitki olarak bölgede iki yerde bulunduğunu kaydederek Alapınar bölgesinde hem Nilüfer Çiçekleri hem de bölgedeki kuş çeşitliliği korunması gerekiyor. Bölgemiz büyük bir eko turizm alanı "diye konuştu.

Büşra Dağlı Nilüfer çiçeklerini fotoğraflamak için bölgeye geldiğini belirterek vatandaşların çevreyi kirletmesinin üzücü olduğunu kaydederek nilüfer çiçeklerinin çok güzel bir görsel sunduğunu kaydetti.